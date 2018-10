Opvolger Cornielje moet er ook voor de dieren zijn

PvdD wil een vrouw

Zo vindt de PvdD dat het beleid van de provincie erg op mensen en hun belangen is gericht. 'Inmiddels is de samenleving wel zover gevorderd, dat we erkennen dat dieren geen dingen zijn, maar levende wezens, met gevoel en een sociaal leven.' En dus zou een nieuwe commissaris er niet alleen voor de mensen in Gelderland moeten zijn, maar ook voor de dieren. 'De commissaris kan dan bij gemeentebezoeken als hij informeert naar het welbevinden van de mensen in de gemeente ook eens informeren hoe het met de dieren in de gemeente is gesteld', zo ziet de PvdD dat voor zich.