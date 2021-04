Opzet niet bewezen: vriend krijgt 32 maanden cel voor doodschieten Arnhemse Yosra (31)

video en update Vrouw doodgescho­ten in haar woning in Arnhem; verdachte opgepakt

7 juli ARNHEM - In een appartement aan de Reinaldstraat in de Arnhemse wijk Plattenburg is deze dinsdagochtend een vrouw neergeschoten. De vrouw raakte ernstig gewond, is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en daar aan haar verwondingen overleden. Een man, volgens getuigen de partner van het slachtoffer, is na een achtervolging te voet bij station Presikhaaf aangehouden.