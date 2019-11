OranjeLeeuwinnen spelen in GelreDome voor zeker 22.000 fans tegen Slovenië

Het is de tweede wedstrijd die de Oranjevrouwen dit jaar in Arnhem spelen. In april was GelreDome het decor voor een oefenwedstrijd tegen Mexico, in het kader van de voorbereiding op het WK in Frankrijk. Het team reikte daar tot de finale, maar moest de titel laten aan de Verenigde Staten.

Koploper

De OranjeLeeuwinnen gaan in de EK-kwalifactiegroep soeverein aan kop, met 15 punten uit 5 wedstrijden. De vrouwen morsten nog geen punt. Vrijdag werd een monsterzege geboekt in en tegen Turkije (0-8). Slovenië, de tegenstander in Arnhem, staat in de poule vierde met 6 punten.



Het oefenduel tegen Mexico in april was uitverkocht. Voor de wedstrijd van dinsdag (aanvang 20.00 uur) zijn nog zo’n 6.000 kaarten verkrijgbaar. De capaciteit van GelreDome voor het kwalificatieduel is 28.000.