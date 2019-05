Orde schrikt van juristenbureau dat ‘Sprinkhanen’ helpt: ‘Advocaat is beschermde titel’

Zeer schadelijk voor het imago

De deken schrikt van het verhaal over Springrow Legal. Als de directeur de suggestie wekt dat hij nog steeds advocaat is dan is dat volgens de deken zeer schadelijk voor het imago van het vak van advocaat. ,,Hij was tot 2006 advocaat, voor het laatst in Den Haag. Hij is nooit advocaat in Arnhem (of in het arrondissement Gelderland) geweest.”