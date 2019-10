Organisatie trekt ‘met pijn in het hart’ stekker uit carnavalsoptocht regio Arnhem

VideoARNHEM - Er komt een einde aan de jaarlijkse carnavalsoptocht in Arnhem. Het sterk vergrijsde bestuur van de organiserende stichting gooit de handdoek in de ring na een vergeefse zoektocht naar opvolgers in het afgelopen jaar.

,,We leggen de taken neer en heffen de stichting op”, zegt bestuurslid Henk Montfrooy. ,,We kunnen niet anders. We nemen deze beslissing met pijn in het hart, diep teleurgesteld. Heel triest.”

Het bestuur van de stichting kampte al geruime tijd met wat Montfrooy omschrijft als ‘een zachte en geleidelijke leegloop’. Hoogbejaarden haakten af, jongeren kwamen er niet voor in de plaats.

Tevergeefse brandbrieven

Montfrooy: ,,,We hebben in augustus een brandbrief gestuurd naar alle carnavalsverenigingen die altijd mee deden om zich te melden met vrijwilligers. We hebben in september die brief nogmaals gestuurd. Dat heeft geen effect gehad", zegt hij.

Ook de gemeente heeft geprobeerd om te helpen. ,,Er is uiteindelijk welgeteld één persoon geweest die zich bij ons gemeld heeft. Dat is veel te weinig. Dan bloedt het dood. Je kunt onder deze omstandigheden niet anders dan de eruit te trekken. Het houdt op een gegeven moment op.”

Langer wachten onverantwoord

Op 15 oktober liep het ultimatum af voor vrijwilligers om zich te melden. Daarna volgde een pijnlijke bestuursvergadering. De carnavalsverenigingen hebben een brief ontvangen met uitleg. Langer wachten met het besluit zou onverantwoord zijn, zo betoogt Montfrooy.

,,In de maand november beginnen mensen al met het bouwen van de praalwagens die ze graag laten zien tijdens de optocht. Er moet voor die mensen op tijd duidelijkheid zijn, we hebben een morele verplichting aan hen.”

Financiële steun van gemeente en Breng

Afgelopen voorjaar hekelde het bestuur de gemeente nog vanwege kortingen op de subsidie. Ook was er kritiek op vervoerder Connexxion, die de kosten van het tijdelijk weghalen van de trolleylijnen van de bussen van Breng voor de optocht voortaan door wilde rekenen aan de organisatie. Die kritiek is omgeslagen in lof. ,,Zowel de gemeente als Breng waren bereid om een behoorlijke financiële bijdrage te geven voor de optocht van volgend jaar”, zegt Montfrooy. ,,Het bestuur is daar zeer erkentelijk voor.”

Einde werd al langer voorspeld

Het einde van de carnavalsoptocht werd dit jaar eerder voorspeld. Jan Gijsbers, toen nog voorzitter, luidde de noodklok: ,,Het wordt allemaal te duur en te ingewikkeld.”

Bestuurslid Gerard Smit wees erop dat het jarenlang goed ging dankzij de enthousiaste vrijwilligers en hun uitgebreide netwerk in de stad en bij het bedrijfsleven. Gijsbers wees erop dat zo’n netwerk op den duur niet veel meer voorstelt bij een bestuur waarvan de leden al geruime tijd de AOW-leeftijd zijn gepensioneerd.