Orgel Eusebiuskerk ernstig beschadigd door lekkage: ‘Dit is een groot drama’

Oud-raads­lid Geurtz treedt aan bij PVV in Arnhem

12:22 Oud-gemeenteraadslid Bert Geurtz (foto) maakt een comeback in de Arnhemse politiek. Hij heeft zich aangesloten bij de PVV in Arnhem. Volgende maand wordt hij benoemd als volger van de tweekoppige gemeenteraadsfractie, waarvan raadslid Coen Verheij de voorzitter is.