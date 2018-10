Orhan Delibas: Boksen tegen de verleidingen

Als iemand Orhan Delibas (47) had kunnen evenaren, was het Morad M. wel geweest. Maar in plaats van een gevierde bokser is Morad nu een gevangene, verdacht van het beramen van een terreuraanslag. Vorige week werd hij gearresteerd. ,,De laatste keer dat ik hem zag, was hier in de Steenstraat. Hij had een lange baard en droeg zo'n djellaba. Hij was al gestopt met boksen, ik had hem een tijdje niet gezien. Ik zei: ,,'hé Morad, wat is er? Is het al carnaval of zo? Ik kende hem goed, ik kon zo'n grapje tegen hem maken.’’