Oud-burgemeester Kaiser pleit in zijn boek voor nieuwe hoffelijkheid

Toen hij in zijn tijd als burgemeester van Arnhem ziek was, begon Kaiser te schrijven. ,,Ik kwam langs de kant te staan en als ik ertoe in staat was, ging ik ervoor zitten en probeerde ik mijn tijd nuttig te gebruiken. Het heeft me erg geholpen.’’



Nu, een paar jaar later, is er het boek In waarde verbonden. ,,Als burgemeester heb ik honderden toespraken gehouden, vaak uit het hoofd. Nu heb ik er een verhaal van gemaakt.’’



Wat wilt u de mensen vertellen met uw boek?

,,We kunnen als samenleving alleen verder komen als we op een positieve manier met elkaar omgaan. We moeten stoppen met alleen iets roepen en de ander iets verschrikkelijks toewensen. Niet blijven hangen in: ik vind dit en jij vindt dat en we zijn het oneens. Ik roep mensen op: kijk niet naar kleine meningsverschillen, maar zoek de gemeenschappelijkheid van de waarden die wij delen. Bouw daarop voort. Wees bijvoorbeeld hoffelijk tegen elkaar.’’



Komt Arnhem in het boek?

,,Ja, ik schrijf over de begrafenis van Nelson Mandela in 2013. Die begrafenis hebben we met een groep mensen op zondagochtend in het stadhuis zitten kijken. Er waren niet veel mensen, maar het mooie van die ochtend was dat voor ons allen Nelson Mandela een held was. En dat deelde ik met mensen van vaak linksere signatuur dan ik. Dat was heel verbindend."