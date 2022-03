Oud-Kamerlid gaat in Arnhem aan de slag als informateur, GroenLinks laat felicitaties aan Forum achterwege

Verkiezingen2022 Arnhem Centraal en Partij voor de Dieren boeken winst in Arnhem, Volt en Forum zijn de nieuwko­mers

ARNHEM - GroenLinks blijft met 7 zetels de grootste partij in de Gelderse hoofdstad. Arnhem Centraal en de Partij voor de Dieren hebben winst geboekt. Volt en Forum voor Democratie zijn met respectievelijk 2 en 1 zetels de nieuwkomers in de raad. Die raad ondergaat een verdere versplintering in 14 politieke partijen in de komende vier jaar.

17 maart