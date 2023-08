Oud-personeel blaast vermaard Arnhems modemerk nieuw leven in; ‘We kunnen niet wachten’

Na twee faillisse­men­ten voor Arnhems modemerk Humanoid gloort opnieuw hoop: doorstart in de maak

Het modemerk Humanoid dat begin jaren tachtig begon in de punkscène van Arnhem groeide uit tot een wereldmerk. Tot corona zorgde voor grote verliezen. In 2021 ging Humanoid failliet, maar maakte ook een doorstart. Succesvol was die niet, want op 7 juli verklaarde de rechtbank het Arnhemse modemerk opnieuw failliet. Maar er gloort hoop.