Oud-profvoetballer Martin Laamers stottert, maar is nooit meer bang om te praten

VideoARNHEM - Martin Laamers haalde als speler van Vitesse twee keer Oranje. Nu is hij schoonmaker. Hij had misschien wel meer uit zijn voetballoopbaan kunnen halen. Als hij maar niet had gestotterd, vertelt hij in het boek ‘O-o-Oranje’.