Oud-profvoetballer Van Beukering verdacht van betrokkenheid bij twee hennepkwekerijen en mishandeling

Wester­voort­se kinderen met open armen ontvangen voor zwemles in Lobith: ‘Hebben nog 50 plekken’

Door de naderende sluiting van zwembad De Pals in Westervoort op 2 april zitten veel ouders met de handen in het haar: waar moeten onze kinderen nu zwemles krijgen? Het zwembad in Lobith zegt: kom maar hierheen.