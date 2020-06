Oud-spelers Vitesse kopen seizoenkaarten voor ‘de helden van de zorg’

Schutter die auto onder vuur neemt in Arnhem te zien op beveili­gings­beel­den

18:12 ARNHEM - De politie weet nog steeds niet wie de schutter is die in de nacht van woensdag 15 op donderdag 16 april een groot aantal kogels afvuurde op een auto. De schutter is rond een uur of drie op beveiligingsbeelden te zien van de camera's die aan het hoekhuis hangen.