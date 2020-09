Oudere man (93) gewond door aanrijding bij winkelcentrum Kronenburg

Jeugdlid Rhinos heeft corona, Arnhemse honkbal­lers niet in actie

5 september ARNHEM - De honkballers van Arnhem Rhinos komen dit weekend niet in actie in verband met een coronageval bij een lid van het juniorenteam. Zowel het eerste team dat uitkomt in de vierde klasse als het juniorenteam speelt uit voorzorg niet.