Oudere man zwaar mishandeld door vijf jongeren in Arnhem; slachtoffer in kritieke toestand

Arnhemse Tirzah belandde met dwarslae­sie in rolstoel en gaat nu doen wat onmogelijk leek: dansen

23 oktober ARNHEM - Dat het leven in een split second totaal anders kan zijn, weet Tirzah López (30) als geen ander. Door een skiongeluk brak de Arnhemse haar rug op drie plekken en belandde ze met een dwarslaesie in een rolstoel. In november is ze te zien in het nieuwe programma ‘Over Winnaars', waarin ze gaat doen wat niet meer mogelijk leek: dansen.