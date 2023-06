Ouderen van DrieGasthuizenGroep krijgen pop-upcamping: ‘Samen herinneringen ophalen’

Bus tussen Apeldoorn en Arnhem valt steeds uit wanneer Ans meewil: ‘Ik ben er klaar mee’

Ze was even zichzelf niet. Toen de buschauffeur haar vriendelijk met ‘goedemorgen’ begroette reageerde Ans Willemsen uit Apeldoorn ronduit narrig. ,,Ik zei iets terug, op een manier zoals ik normaal niet ben. Maar ja... Op een gegeven moment druppelt een emmer over.’’ En in de emmer van Willemsen was wel heel veel water gekomen.