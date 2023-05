Ouders blij nu onveilige rotonde bij school in Schuytgraaf is aangepast: ‘En nu hopen dat ze snel de andere punten aanpakken’

‘Veiliger geworden? Eerder gevaarlij­ker’; Arnhem gaat beruchte rotonde opnieuw onderzoe­ken

De rotonde in de Pieter Calandweg in Arnhem was jarenlang het toneel van ongeval na ongeval. Fietsers en bromfietsers waren er hun leven niet zeker. Donderdag was het wéér raak, terwijl een herinrichting de rotonde toch veiliger moest maken. Maar dat is dus niet gelukt.