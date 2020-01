Ouders negende slachtoffer Arnhemse zweminstructeur Matthew A. melden zich

Nijmege­naar (23) slaat man gebroken oogkas en hersenlet­sel: ‘Twee jongens wilden me neersteken’

11:37 Een 23-jarige Nijmegenaar die in juni nog is veroordeeld wegens een poging tot doodslag met een kandelaar op een huisgenoot in Arnhem, heeft volgens het Openbaar Ministerie 26 september op het station in Arnhem iemand een gebroken oogkas en hersenletsel toegebracht.