Ouders stellen zwembad en zwemclub Arnhem aansprakelijk voor ontuchtzaak

Onderzoek naar giftige verf met chroom-6 op John Frostbrug

7:14 ARNHEM - Rijkswaterstaat onderzoekt op welke plekken op de John Frostbrug in Arnhem giftige verf met de kankerverwekkende stof chroom-6 is gebruikt. Dat is van belang voor het geplande groot onderhoud aan de brug.