Oudpapier is een kostenpost: verenigingen verliezen inkomstenbron

'Eindelijk doen ze wat': Arnhemse wijk blij met huiszoe­king pedofiel Norbert

7:56 ARNHEM - ,,Ik ben blij dat ze eindelijk wat doen”, zegt Danny van Velthoven. Hij was er dinsdag getuige van hoe de politie binnenviel in de flat van Norbert de J. in de Arnhemse wijk Presikhaaf.