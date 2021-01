Oudste dansschool van Nederland stopt: Arnhems Dansinstituut Wensink maakte nog net de 170 jaar vol

Commotie rond zorgbaas Vreeden­hoff in nieuwe baan in Overijssel : ‘Er is een fout gemaakt’

9 januari ARNHEM/ VRIEZENVEEN - De oud-directeur van het Arnhemse woonzorgcentrum Vreedenhoff wordt in zijn nieuwe baan achtervolgd door beschuldigingen over zijn verleden. Wout Oldhoff begon deze week bij De Vriezenhof in het Overijsselse Vriezenveen. Dagblad Tubantia publiceerde over een brief met aantijgingen van wanbeleid die bij de krant binnenkwam.