Ouisam uit Helmond heeft dankzij Ahmed Marcouch slaapplek in Melilla, maar nog altijd geen paspoort

HELMOND - Ouisam Karim (24), de Helmonder die al een maand vastzit in migrantenstad Melilla, is blij dat er eindelijk aandacht is voor zijn benarde situatie. ,,Hopelijk komt er nu ook een oplossing.”

Het gaat iets beter met Ouisam Karim uit Helmond. Hij hoeft niet meer op straat te slapen nu hij onderdak heeft gevonden in Melilla. ,,En ik voel me eindelijk gehoord, door alle media-aandacht. Maar ik weet nog steeds niet wanneer ik mijn paspoort terugkrijg.”

Ouisam Karim zit al ruim een maand vast in Melilla. In de Spaanse enclave, in het noorden van Marokko, wordt hij begin september aangehouden door de politie. Karim wil per boot naar Málaga reizen, maar hij wordt door de lokale autoriteiten aangezien voor een migrant. In Melilla verblijven grote aantallen vluchtelingen, die het Europese vasteland proberen te bereiken.

Cel

Ouisam Karim belandt in de cel, omdat de Spaanse nationale politie denkt dat zijn geldige paspoort een replica is. Die truc zien ze wel vaker in Melilla. De jonge twintiger wordt formeel verdacht van identiteitsfraude, maar hoeft niet in de rechtbank te verschijnen. Hij wordt weer vrijgelaten, zónder paspoort.

Maar zonder dat document zit hij dus klem in niemandsland. Karim sliep noodgedwongen op straat in Melilla, omdat hotels eisten dat hij zich kon identificeren. Hij werd al beroofd en mishandeld in de onveilige stad.

De Nederlandse ambassade en het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn met de zaak bezig, maar een oplossing is er nog altijd niet. De Spaanse autoriteiten zeggen dat ze aan het wachten zijn op de vingerafdrukken van Karim. Die moeten worden aangeleverd door de ambassade in Madrid. Op die manier kan Karim ‘geïdentificeerd’ worden. Het is echter onduidelijk wanneer dit gaat gebeuren.

Ahmed Marcouch

De burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, heeft nu een slaapplek voor de Helmonder geregeld. Marcouch komt uit die streek van Marokko en heeft daar nog kennissen wonen. ,,Ik kan hier eindelijk wat tot rust komen”, laat Karim weten vanuit Melilla. ,,Ik eet goed en probeer sterk te blijven.”

Op sociale media werd het verhaal van Karim vorige week vrijdag massaal gedeeld. NRC Handelsblad en de Spaanse krant El País benaderden de Helmonder. ,,Ik ben blij met alle media, dat houdt de druk erop. Maar ik lees nu ook de goedbedoelde reacties van de ambassade en de gemeente Helmond. Waar waren zij al die tijd dan? Zij wisten van mijn situatie.”

Telefoontjes