Over overheidsfeestje in Sonsbeek praat niemand meer, wel over het ‘simpele ideetje’ van mevrouw Hupkes

Arnhems Gil­lis-park en Marcouch tegenover elkaar in rechtbank: zijn snackbar en restaurant terecht dicht?

Zitten de snackbar en het restaurant van Vakantiepark Arnhem van Peter Gillis terecht dicht op last van burgemeester Ahmed Marcouch? Over die vraag buigt de rechter zich morgenmiddag. Marcouch is zeker niet de enige burgemeester die met de veelbesproken televisiebekendheid worstelt.