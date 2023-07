Overleden advocaat Roethof worstelde zich door wit Nederland en laat nu een beroemd kantoor achter in Arnhem

in herinneringHij werd geboren in armoede, in een plaggenhutje in Suriname. Bij zijn dood, op 27 mei, liet advocaat Max Roethof (83) een florerend familiekantoor in Arnhem na aan zijn dochter Machteld en kleinzoon Jamil. ,,Hij is gekomen zonder schoenen, maar gegaan met een dynastie.”