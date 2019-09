Overleden Arnhems raadslid laat partij achter met grote financiële problemen

Draait ‘Theirs Is The Glory’ nu wel of niet in Pathé?

15:01 ARNHEM - Onduidelijkheid troef over de vertoning van de speelfilm ‘Theirs Is The Glory’ in de Arnhemse bioscoop Pathé. Op posters en in bioscoopzalen wordt geadverteerd voor de verfilming van de Slag om Arnhem uit 1946. Ook deze krant berichtte er vorige week over, maar op de website van Pathé zijn geen speeltijden te vinden. Hoe zit dat?