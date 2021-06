Overleden persoon aangetroffen in cabine van vrachtwagen op parkeerplaats langs A12

Verkeer loopt vast in centrum van Arnhem door twee ongelukken

12 juni ARNHEM- Twee ongelukken hebben zaterdagmiddag even gezorgd voor verkeerschaos in en rond het centrum van Arnhem. Op de John Frostbrug raakte twee auto’s zwaar beschadigd bij een aanrijding. Even later was het raak op de Janssingel: daar moest een van de bestuurders naar het ziekenhuis na een ongeluk waarbij ook twee auto’s betrokken waren.