Overleden persoon bij Park Sonsbeek in Arnhem niet door misdrijf om het leven gekomen

Oosterbe­ker wil het Afrikaanse koraal redden: ‘Door overbevis­sing gaat steeds meer verloren’

22 november OOSTERBEEK - Onder water koraal herstellen en de lokale bevolking hierbij betrekken. Dat is wat het Oosterbeekse Reefolution doet in Kenia. De organisatie is vorige maand een campagne gestart om hier extra geld voor op te halen.