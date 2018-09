Overlevende explosie Daphnestraat in Arnhem opgepakt

Lang bleef de identiteit van de derde man onbekend. Inmiddels is hij aanspreekbaar en blijkt hij geen vast adres te hebben. Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat er voldoende verdenkingen waren om de man te arresteren voor betrokkenheid bij de explosie, veroorzaakt bij de vervaardiging van synthetische drugs.



Bij de ontploffing raakten twee man zwaar gewond. Zij overleden enkele uren later in het ziekenhuis. De derde man vluchtte. Ondanks een zoektocht met een helikopter, een boot en speurhonden bleef de man tot de volgende morgen een uur of zes op de vlucht. Een man die zijn hond uitliet trof het gewonde slachtoffer aan bij de Brabantweg. Hij is naar het ziekenhuis gebracht waar hij lange tijd niet aanspreekbaar was.



De politie onderzoekt nu de rol van de derde man was in de geëxplodeerde flat en of hij wat te maken had met de productie van harddrugs.