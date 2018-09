Overlevende Japanse zeetransporten presenteert zijn levensverhaal bij herdenking op Bronbeek in Arnhem

Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de zeetransporten op landgoed Bronbeek in Arnhem, in aanwezigheid van twee andere overlevenden. Ook Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer was bij de plechtigheid.



Hennis-Plasschaert kende het verhaal van Punt al van eerdere herdenkingen. Een uitgebreide fotoreportage van de plechtigheid dit jaar is terug te vinden op de website Traces of War.



Het door Nicola Meinders opgetekende levensverhaal schetst hoe Punt op 15-jarige leeftijd terecht kwam in de koopvaardij in Nederlands Indië. De Japanners zetten hem en duizenden anderen op transport naar hun gevangenenkampen in Zuidoost Azië. Hij kwam terecht op het vrachtschip Junyo Maru, dat werd getorpedeerd door de Britse onderzeeër HMS Tradewind.