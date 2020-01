Overval op Arnhemse juwelier vanavond in Opsporing Verzocht

Video Britse band zamelt bij concert eten in voor Voedsel­bank Arnhem

19:53 ARNHEM - De Britse folkpunkband Ferocious Dog zamelt donderdag 23 januari tijdens hun concert in poppodium Luxor Live voedsel in voor de Voedselbank Arnhem. Arnhem is niet de enige stad waar zij zogenaamde ‘Food Drops’ houden voor minder bedeelden. Sinds 2015 is het vaste prik voor de band.