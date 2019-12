Overvaller (16) Arnhemse cafetaria ’t Hoekje meldt zich zelf bij politie vóór uitzending ‘Opsporing Verzocht’

video Moeder van overleden Noa (17): ‘Sneller handelen bij jongeren met doodswens’

8:43 ARNHEM - Er moeten snel expertisecentra komen voor jongeren die worstelen met meerdere psychiatrische problemen. Die oproep doet Lisette Pothoven uit Arnhem. Zij is de moeder van Noa, die deze zomer op 17-jarige leeftijd stierf nadat ze gestopt was met eten en drinken. Haar zelfgekozen dood was wereldnieuws.