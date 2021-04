Overvaller stationskiosk staakt vlucht, zakt op zijn knieën en laat zich inrekenen: ‘Heel netjes gegaan’

DUNO strikt voormalig jeugdinter­na­ti­o­nal FC Utrecht en ziet Jordy Kruissink naar OVC’85 vertrekken

12:32 RENKUM - DUNO heeft zich versterkt met Khalid Khajouli van hoofdklasser SDO. De 22-jarige middenvelder doorliep de jeugdopleiding van FC Utrecht en was in die periode jeugdinternational voor Oranje. Na zijn overstap naar Jong FC Dordrecht in 2018 raakte hij geblesseerd en brak nooit door in het betaalde voetbal.