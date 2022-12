Overvaller steelt geld bij tankstation Arnhem tijdens WK-finale

De overvaller had vermoedelijk de finale van het WK voetbal tussen Argentinië en Frankrijk uitgekozen om zijn slag te slaan. Op dat moment was het volgens de politie extreem rustig op straat.

,,Daarom heeft elk verdacht persoon of voertuig in de omgeving van het tankstation onze aandacht”, zegt een politiewoordvoerder.

De enige die tijdens de finale op stap was

De overvaller van het tankstation was waarschijnlijk de enige in Oost-Nederland die de finale heeft uitgekozen om op het criminele pad te gaan. In de gehele politieregio is verder geen melding of aangifte van een inbraak of overval bij de politie binnengekomen.