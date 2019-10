Overvallers met bivakmuts en mes beroven jongen (17) in Arnhem

Deel Openlucht­mu­se­um dicht na dumping drugsafval

15:47 ARNHEM - Een deel van het Openluchtmuseum in Arnhem is vandaag afgesloten voor publiek in verband met de dumping van vermoedelijk drugsafval naast het park. Het betreft de bierbrouwerij, de Tilburgse huisjes en het kindererf. ,,Met name voor de kinderen hebben we een alternatieve kinderlocatie geopend”, zegt woordvoerder Maaike van Dam van het museum.