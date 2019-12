Overvallers schoppen Arnhemse cafetariahouder dubbele oogkasbreuk

Stof, zweet en studenten­tra­nen in een oude Renault: Alles voor de kinderen in de woestijn

15:47 ARNHEM - Een rally van Biarritz in Frankrijk naar Marrakesh in Marokko. In een oude Renault 4. Een team van de HAN-studie Automotive in Arnhem gaat de uitdaging aan, als enige team uit Nederland.