Overzicht: op deze data zijn de open dagen van middelbare scholen in Arnhem 2023

Het is weer zover: de open dagen van middelbare scholen in Arnhem staan voor de deur. Voordat jouw kind, neefje of nichtje een nieuwe school uitkiest, kun je samen de sfeer proeven door potentiële scholen te bezoeken. Pak je agenda erbij, hier een overzicht van wanneer je waar terecht kunt in 2023.

Lorentz Lyceum

Het Lorentz Lyceum in Arnhem-Zuid is een middelbare school voor regulier havo, vwo, gymnasium en tweetalig onderwijs (TTO). In november was er een open dag bij deze middelbare school. Kon je daar niet bij zijn of heb je nog extra vragen? Kom dan naar de high tea op 10 februari van 15.00 tot 16.30 uur. Tijdens deze high tea kun je nog een keer kennis maken met de school. Aanmelden kan hier.

Stedelijk Gymnasium

Kennismaken met het Stedelijk Gymnasium Arnhem aan de Thorbeckestraat kan op:

Vrijdag 10 februari 2023 15.30 tot 18.30 uur; Zaterdag 11 februari 2023 10.30 tot 13.30 uur.

Naast dat je die dagen leerlingen en docenten ontmoet, kun je ook deelnemen aan verschillende lessen. Denk aan: Latijn, wiskunde en Engels. Zo ervaar je hoe het is om op het GCA te zitten.

Montessori College

Het Montessori College Arnhem is een school met tweefasen vwo, havo en mavo. De periode waarin kinderen in de brugklas zitten duurt twee jaar. De school houdt een online open avond én een open huis. Dit zijn de exacte data en tijden:

Online open avond (webinar) 26 januari 2023 19.00 tot 20.30 uur. Hier vind je meer informatie en een aanmeldformulier; Open huis 11 februari 2023 10.00 tot 13.00 uur.

Olympus College

Deze middelbare school in Arnhem-Zuid is een school voor de studierichtingen mavo, havo en vwo. Op 27 en 28 januari houden ze een open huis, zodat groepachtleerlingen kennis kunnen maken met de school. Dit jaar werken ze met tijdsloten om de drukte te spreiden. Schrijf je van tevoren in, hier vind je het aanmeldformulier met de tijdsloten.

Vrijdag 27 januari 15.45 to 19.30 uur; Zaterdag 28 januari 09.00 tot 12.30 uur.

Guido

Guido heeft meerdere scholen in Nederland. De locatie in Arnhem is aan de Grensweg 2. In dit gebouw wordt lesgegeven aan klas 1 en 2 van het LWOO en aan de leerjaren 1 tot en met 3 van vwo, klas 3 en 4 van de theoretische leerweg (tl) en alle leerjaren aan het vmbo en havo. De open dag is op:

8 februari 2023 van 16.00 tot 20.00 uur.

Je kunt je hier aanmelden, maar dat is niet verplicht.

Het Arentheem College

Het Arentheem College heeft meerdere middelbare scholen in Arnhem en dus ook meerdere open dagen. Op elke locatie kun je fysiek kennismaken:

De open dag van de locatie Titus Brandsma, havo, wereldklas en mavo plus is op vrijdag 3 februari 19.00 tot 21.00 uur. Op 8 februari organiseren ze ook mini-lessen voor leerlingen uit groep 8; Voor de locatie Thomas a Kempis, havo, atheneum en gymnasium is de open dag op zaterdag 4 februari van 9.30 tot 13.30 uur; Voor de locatie Leerpark Presikhaaf, praktijkschool, VMBO, MBO, Beroepsmavo is er een open dag op 21 januari 10.00 tot 15.00 uur;

Beekdal Lyceum

Het Beekdal Lyceum is een havo-vwo school met een tweejarige brugperiode. In de onderbouw kiezen leerlingen voor een sport- of een cultuurprofiel. Je kunt hier kennis maken met de school op:

Zaterdag 4 februari 2023 van 9.30 tot 13.30 uur.

Aanmelden voor deze dag is niet nodig.

‘T Venster

Deze school voor VMBO (basis-, kader- of theoretisch/mavo advies) organiseert een open huis om onder andere informatie over de verschillende vakken te verzamelen, kennis te maken met docenten en om het schoolgebouw te leren kennen. De dag vindt plaats op:

Zaterdag 28 januari van 10.00 uur tot 13.00 uur; De school organiseert ook een doe-dag om te proeven van de verschillende lessen. Deze is op woensdag 25 januari 15.00 tot 17.00 uur. Daarvoor kun je je hier aanmelden.

Maarten van Rossem

Het Maarten van Rossum is een school voor voorbereidend beroepsonderwijs (VMBO). Dit jaar zijn er op deze middelbare school twee doedagen en die vinden plaats op:

Maandag 16 januari 2023; Donderdag 19 januari 2023.

Tijdens de doedagen neem je deel aan drie lessen: Nederlands, Engels en Wiskunde of Economie & Ondernemen (E&O), Produceren, Installeren en Energie (PIE) en Mobiliteit & Transport (M&T).

