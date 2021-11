Paard heelt de trauma’s van militair Frans en agent Saskia: ‘Bij de eerste keer contact moest ik huilen’

,,Paarden zijn in zekere zin betere therapeuten dan honden. Honden zijn pleasers. Paarden niet, weet John Suijkerbuijk. ,,Een paard is een vluchtdier. Als je met een paard omgaat, moet je zijn vertrouwen verdienen. Het is een wisselwerking.



De Wageningse luitenant-kolonel buiten dienst is oprichter van Hephaistos. Deze stichting, genoemd naar de Griekse god Hephaistos die vanaf zijn geboorte mank liep, zet zich samen met het Nederlands Veteranen Instituut in voor het welzijn van veteranen.



Ze heeft als doel getraumatiseerde militaire- en politieveteranen te helpen bij de verwerking van hun trauma of trauma’s. De stichting doet dat door hen om te laten gaan met paarden, als ruiter, koetsier, bijrijder of geleider van een lastpaard. Vanuit het hele land komen ze wekelijks bijeen in Stal Mansour in Arnhem.