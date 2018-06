Paarden Arnhemse stal niet als enige de dupe van mysterieuze ziekte

Arnhemmer heeft ineens 'vier of vijf' overval­lers in zijn trappor­taal

17:21 ARNHEM - Vier of vijf mannen hebben gisterochtend geprobeerd een bovenwoning te overvallen aan de Bakkerstraat in het centrum van Arnhem. De 62-jarige bewoner werd daarbij bedreigd met een vuurwapen en mishandeld. Hij raakte in gevecht met een van de overvallers en begon te schreeuwen. Daarop gingen zijn aanvallers er rennend en zonder buit vandoor.