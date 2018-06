'Pakketbezorger' zet Arnhemmer pistool op het hoofd: 'Als in een film'

video Mysterieu­ze ziekte treft ook paarden buiten Arnhemse stal

18:25 ARNHEM - Stal Mansour in Arnhem is niet de enige manege waar op dit moment de paarden als gevolg van ziekte werkloos aan de kant staan. Op enkele tientallen andere plekken in Nederland wordt op dit moment evenmin les gegeven omdat de dieren in een slechte conditie verkeren.