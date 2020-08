‘Palermo aan de Rijn’; Strandjes in Arnhem vol afval na tropisch weekend

De gemeente Arnhem heeft diverse meldingen binnen gekregen van vervuiling. Niet alleen onder de Frostbrug, waar maandagmiddag nog twee grote hopen afval liggen, zijn de resten van een weekend aan de rivier te zien. Ook in de uiterwaarden van Malburgen-Oost wordt vuil gemeld. Naast de restafvalcontainer voor de bewoners van de Haven van Coers staan zakken met troep. Arnhem werd vanwege het omstreden afvalbeleid de afgelopen maanden wel eens ‘Palermo aan de Rijn’ genoemd. Hoe dat er letterlijk uitziet, is op Stadsblokken te zien. ‘Over de gehele breedte van het strand is iedere ochtend (sinds een week) afval van bezoekers te vinden. Dit drijft ook de rivier in’, schrijft een melder de gemeente over het strandje bij de ASM-haven.

Overvolle afvalbakken

Ook elders, in Meinerswijk, hoopt het afval zich op. Raadslid Nico Wiggers van lokale partij Arnhem Centraal vraagt er aandacht voor. Hij constateert dat de afvalbakken in het gebied zaterdagochtend al overvol waren en dat er veel rommel naast stond.



Wiggers pleit voor het plaatsen van toereikende afvalbakken en vraagt om nu snel in te grijpen en het zwerfafvalprobleem in Meinerswijk te tackelen: ‘Wij vinden dit erg belangrijk omdat het afval gevaarlijk is voor de dieren in het gebied’.