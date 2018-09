Pannenkoekenbaas Rheden staat achter zijn serveerster

Achtergrond De Arnhemse villamoord: 1 dader gezien, 9 mannen veroor­deeld

16:18 Voor het eerst in twintig jaar ligt er een snoeihard officieel rapport over de steken die politie, justitie en gerechtshof hebben laten vallen in de bewijsvoering in de 20 jaar oude zaak rond de Arnhemse villamoord. Hoe nu verder? Antwoord op de vijf belangrijkste vragen.