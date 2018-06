Pantertweeling geboren in Arnhem

Musis Arnhem genomi­neerd voor Gulden Feniks­prijs 2018

10:37 ARNHEM - De renovatie van concertgebouw Musis in Arnhem is in de race voor de prestigieuze NRP Gulden Feniksprijs 2018, in de categorie Renovatie. Het Arnhemse cultuurgebouw is met zes andere projecten genomineerd. Er waren 65 inzendingen voor de prijs.