Panterwelpjes Burgers' Zoo voor het eerst naar buiten

Dat de welpjes uitgerekend op internationale kattendag voor het eerst in het publieke buitenverblijf gelaten werden is toeval, vertelt Giessen: ,,We hebben deze dag gekozen omdat het weer nu geschikt is. Binnen is de temperatuur gereguleerd op zo'n 20 tot 25 graden. We wilden voorkomen dat het verschil te heftig was."



Bijzonder

De panters krijgen geen naam - althans, niet voor het publiek. ,,Dat is om te voorkomen dat bezoekers ze gaan vermenselijken. We willen juist dat het om de soort gaat en hoe bijzonder die is." Bijzonder zijn de Sri Lankaanse panters inderdaad: er leven er nog slechts zo'n 1000 in het wild. In dierentuinen in Europa - inclusief Burgers' Zoo - zijn er nog eens 58. De jonge exemplaren in Burgers' zijn vanaf nu dagelijks in de buitenruimte te zien.