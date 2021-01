Papa mag vanwege zijn tattoos alleen mee zwemmen met lange zwembroek

Peggy: ,,Op de zijkant van mijn linkerhand staat LO. Lomp en Onbenullig, haha. Ronald heeft VE. Als we hand in hand lopen staat er LOVE.’’



Ronald: ,,VE: Vitese Ernum. In 2012 leerde ik Peggy kennen. Ik was nog getrouwd, maar werd verliefd op Peggy. We hadden niks, maar ik ging ‘alvast’ scheiden en liet Peggy’s geboortedatum zetten. 20-12, zonder streepje. Mocht het niks worden, stond er 2012. In die periode liet ik een lach en een traan tatoeëren. De traan stond voor de scheiding, de lach voor het ontmoeten van Peggy. Het oog waaruit de traan rolde was groen, de kleur van Peggy’s ogen...’’



Peggy: ,,Het begin was niet makkelijk, maar in 2015 zijn we getrouwd.’’



Ronald: ,,Die datum staat op mijn onderarm. Kan ik spieken, haha.’’



Ronald: ,,We houden allebei van tattoos. In het begin van onze relatie kwamen geregeld vrienden bij ons over de vloer die zelf tatoeëerden. Ze namen dan tattoosetjes mee.’’