Papegaai Chico gespot in Beneden-Leeuwen: ‘Hij heeft mama geroepen’

Chico, een groene geelvoorhoofdamazone, ontdekte vrijdag dat de achterdeur in de woning van Mientje per abuis op een kier stond en was - na 28 jaar gezelschap - ineens weg. Mientje zit sindsdien in zak en as. Ze kreeg Chico toen ze 19 jaar oud was.



Dinsdagochtend is Mientje een stuk hoopvoller. Chico zou namelijk gezien zijn in Beneden-Leeuwen. ,,Het moet hem wel zijn’’, zegt ze. ,,De signalementen kloppen. En hij heeft ‘au’ en ‘mama’ geroepen. Dat zijn woorden die Chico vaker zei.’’



Of het daadwerkelijk om Chico gaat is vooralsnog niet bekend. Maandag ging het gerucht dat de papegaai gespot zou zijn in Oosterbeek. Dit bleek later een beeldje van een papegaai te zijn.



