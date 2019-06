Papierfabriek Parenco dreigt de splijtzwam van Renkum te worden: opstootjes en hondendrollen bij de voordeur

RENKUM - Hondendrollen bij de voordeur, een opstootje bij de carnaval en verhitte discussies op feestje. Papierfabriek Parenco dreigt de splijtzwam in het dorpsleven van Renkum te worden. De directie en dorpsvertegenwoordigers hebben alle Renkumers per brief tot rust gemaand.

Het is rustig in de zonovergoten dorpskern van Renkum. Mensen wandelen of fietsen in de winkelstraat. De auto is er niet welkom. Hoe zonnig het ook is, de hemel boven het dorp aan de Nederrijn is nooit strak blauw, ook deze zaterdag niet. Eén wolk zorgt zeker de laatste tweeënhalf jaar voor schaduw in het bijna 10.000 zielen tellende Renkum: de rookpluim van Parenco.

Chemische geur

De papierfabriek die het dorp overschaduwt, is er veruit de grootste werkgever. Het bedrijf is ook een bron van overlast. De klachten gaan vooral over een scherpe chemische geur, trillingen en lawaai. Sinds de fabriek 2,5 jaar geleden een tweede papiermachine in werking heeft gezet, is de klachtenstroom op gang gekomen. Parenco werkt hard aan het probleem, maar deze zijn nog niet onder controle.



In die 2,5 jaar is sfeer in het dorp verhard. Wie op een feestje begint over de overlast van Parenco loopt het risico dat de gezelligheid verdwijnt en dat gasten tegenover elkaar komen te staan.



Mensen die zich kritisch uitlaten over de papierfabriek, troffen een hondendrol aan voor de voordeur. In een huis-aan-huis verspreide brief roepen Smurfit Kappa Parenco en dorpsvertegenwoordigers op tot kalmte. In de brief reppen ze van ‘verwensingen, onvriendelijk taalgebruik en intimidatie’.

Spelletje

Quote Waar halen ze het gore lef vandaan om zo’n epistel in de bus te gooien? Het staat stijf van de leugens. Peter Jan Arens De boodschap om toch vooral respectvol met elkaar om te gaan, valt niet overal in goede aarde. Peter Jan Arens, sinds 12 jaar bewoner van de Nieuweweg, neemt de brief niet serieus. Hij vindt dat de Parenco-directie een spelletje speelt



,,Waar halen ze het gore lef vandaan om zo’n epistel in de bus te gooien? Het staat stijf van de leugens. In 2009 zouden ze papiermachine 2 stilleggen en ontmantelen, maar daar praten ze niet over. Als dat was gebeurd dan hadden we nu niet in de stank gezeten. In plaats daarvan sloopt Parenco het dorp Renkum, letterlijk.”

Arens ziet helemaal geen geschil tussen voor- en tegenstanders in het dorp. ,,Ik ken mensen in de omgeving die werken bij Parenco en we wensen elkaar nog elke dag goedendag, hoor. De buurman die achter mij woont, werkt bij de fabriek en begrijpt dat ik klaag over de stank.”

Overdreven

Wim Welgraven, geboren en getogen in Renkum, denkt er anders over. Zijn broer werkt in de papierfabriek. En hoewel in de Dorpsstraat ook deze dag een licht chemische lucht te ruiken is, ziet hij niet zoveel problemen.



,,Kijk, er is altijd wel wat waar die mensen over klagen. Ik vind het overdreven. De fabriek staat er al heel lang. Dan komen er mensen wonen omdat ze een mooi huis in Renkum hebben gezien. Als ze dan met de fabriek te maken krijgen, beginnen ze te klagen. Ga daar dan niet wonen! Je weet toch dat daar een fabriek staat? Die brief vind ik overdreven.”

Blij met de brief

Renkumer Harry Swinkels is wel blij met de brief. ,,De sceptici hebben voor een deel gelijk, maar tegenwoordig doet Parenco heel erg zijn best om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Soms hebben mensen ook geen millimeter geduld. Maar dat neemt niet weg dat je met elkaar on speaking terms moet blijven. Met elkaar bereik je toch het meest. Felle discussies op verjaardagen helpen het probleem niet op te lossen’’, zegt Swinkels.

Wasserij

Quote Als ik over de Hoogkampse­weg fiets, ruik ik de wasserij. Daar klaag ik toch ook niet over? Petra van den Berg Op het terras van koffie & theespeciaalzaak Beleef in de Dorpsstraat haalt Petra van den Berg haar schouders op als ze hoort over de dorpstwist. ,,Ik lees veel negatieve dingen over de papierfabriek. Dat Parenco goed is voor de economie lees je minder", zegt Van den Berg, wiens man bij de fabriek werkt.



,,Als ik over de Hoogkampseweg fiets, ruik ik de wasserij. Daar klaag ik toch ook niet over? Weet je wat het is? Als Parenco een vanillegeurtje aan de rook toevoegt, klagen mensen dat ze niet houden van vanille. Het is nooit goed. Vroeger hoorde je niet dat mensen tegen Parenco waren. Misschien komt het door social media.”

Het is de import die voor problemen zorgt, meent Gerard van Brakel. Hij ruikt de Parenco wel eens, maar neemt dat op de koop toe. ,,Het is wel een fabriek, hè! Intimidatie en verwensingen? Is mij niet bekend. Ik denk dat die discussie behoorlijk is opgeblazen door mensen die hier later zijn komen wonen.”

Stigmatiserend

Inmiddels hebben de gemeente Renkum en de provincie Gelderland, de vergunningverlener, zich bemoeid met de discussie. Raadslid Jan Wessels (CDA) weet als bewoner van de Nieuweweg wat het is om in de stank van Parenco te zitten.



,,Natuurlijk moet je op basis van argumenten discussiëren. Daar is niets mis mee. Ik vond het wel een klein beetje stigmatiserend dat Parenco zo’n brief bij omwonenden in de bus stopt die al twee jaar getergd worden door allerlei geur, trillingen en geluid. Dat gaat wel wat ver.”



Ook hij merkt dat de discussie tussen voor- en tegenstanders af en toe hoog oploopt. ,,Je merkt ook dat niemand tegen de fabriek is, maar tegen de overlast", meent Wessels. ,,Als ik boodschappen bij Albert Heijn doe, dan beneemt Parenco je de adem. Weinig Renkumers willen erover praten. Ze hopen dat het goed komt met de fabriek.”

Quote Ik vond het wel een klein beetje stigmatise­rend dat Parenco zo’n brief bij omwonenden in de bus stopt die al twee jaar getergd worden door allerlei geur, trillingen en geluid. Jan Wessels Achtergrond: