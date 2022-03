Park Hoge Veluwe toont foto's van aangevreten wild in lobby om wolf te weren

Over een paar dagen mag het, stappen zonder watten­staaf­je en reizen zonder mondkapje: ‘Ik dacht dat het al was afgeschaft’

Het tijdperk van het verplichte mondkapje in bus en trein loopt ten einde. Net als de verplichte toegangstest bij bijvoorbeeld poppodia of nachtclubs met meer dan vijfhonderd bezoekers. Maar gaat het kapje echt overal af? En stappen zonder testen: hebben we daar wel zin in?

21 maart