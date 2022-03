Park Hoge Veluwe wil wolf weren uit park: de foto's laten zien waarom

Doordat de wolf niet bejaagd of verjaagd mag worden, komt volgens de parkdirectie het evenwichtig beheer van het park in het gedrang.

De Hoge Veluwe onderzoekt of er een tweede wolf in het park is: ‘Komende zomer zijn alle moeflons op’

‘Met de komst van de wolf in Het Nationale Park De Hoge Veluwe worden wij geconfronteerd met ernstige dilemma’s betreffende faunabeheer, economische schade, habitat- en soortenbescherming en bezoekersverwachtingen', laat de directie in een perscommuniqué weten.

Prooi voor het uitkiezen

De wolf staat aan de top van de voedselpiramide. Hij heeft zijn prooi in het park voor het uitkiezen. ‘Zijn voorkeur voor prooidieren is per regio verschillend. In natuurlijke omstandigheden jaagt hij voornamelijk op hoefdieren, zoals edelherten, reeën, wilde zwijnen en moeflons. In minder natuurlijke omstandigheden zal een wolf zich ook tegoed doen aan gedomesticeerde en gehouden soorten als schapen’, beargumenteert de directie van het park in een persbericht.