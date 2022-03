Park Hoge Veluwe wil wolf weren uit park en toont foto's die moeten laten zien waarom

Doordat de wolf niet bejaagd of verjaagd mag worden, komt volgens de parkdirectie het evenwichtig beheer van het park in het gedrang. Het park vreest dat andere dieren moeten verdwijnen of zich niet meer laten zien aan bezoekers. En die gaan dan wegblijven. Ook zouden de zo geliefde heidegebieden dichtgroeien als de moeflons niet meer veilig in het park kunnen grazen. Wolven in Nederland meent dat het park daarmee heel eenzijdig naar de wolf kijkt.

Het vrijgeven van de foto's is een volgende stap van het natuurpark in een campagne die ook de nadelen van de wolf moet laten zien. Het park zegt niet tegen de komst van de wolf te zijn, maar vindt ook niet dat het dier overal past. Door de schade van de wolf te tonen, moet duidelijk worden wat het effect is van de komst van het roofdier in een gebied met wilde dieren. ‘Ze laten sommige dieren halfdood achter', schrijft het park.

Volledig scherm Een moeflon die in Nationaal Park De Hoge Veluwe door wolven is gedood en zo achtergebleven © Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Campagne vol alternatieve informatie over de wolf

De Hoge Veluwe mengt zich de laatste tijd nadrukkelijk in de discussie rondom de wolf. Eerder zei directeur Seger Baron van Voorst tot Voorst dat de Wolf mogelijk in Nederland is uitgezet, wat deskundigen tegenspreken. Het park bekritiseert ook een recent rapport over wolven in Nederland. Dat rapport moet over, omdat het bevoordeeld is stelt hij.

Ook in dit bericht laat het park weten te twijfelen aan de conclusies van deskundigen over de wolf. Wolven zijn veel minder schuw dan ze zouden moeten zijn, zegt het Park. Mogelijk komt dat doordat de dieren niet raszuiver zijn, maar kruisingen met honden, zo is de suggestie. In ieder geval het dier op het park zou een kruising zijn, zo stelt De Hoge Veluwe. Dat wil het park verder onderzoeken.

Hek kon wolf niet tegenhouden

Het park heeft zich mede door de al langer bestaande hekken proberen te beveiligen tegen de komst van de wolf. Dat is niet gelukt. Het dier is alsnog naar binnen gekomen. Sinds vorig jaar heeft de wolf tientallen dieren gedood op het park. De woordvoerder van het park vreest dat die aantallen zullen gaan toenemen net als in andere gebieden waar wolven jagen.

Daarmee komt de balans in het dierenbeheer in het geding. 'Prooidieren’ gaan zich in het park door de aanwezigheid van wolven anders gedragen. Hoefdieren opereren weer meer in grotere roedels om zo enige bescherming te hebben tegen de rovende wolven, stelt het park.

Ecoloog: er zijn ook andere opties

Ecoloog Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland meent dat het park wel hele selectieve argumenten gebruikt om de wolf te willen weren. Zo vraagt hij zich af waarom het Park weinig moeite heeft met het jaarlijks schieten van wild- anders leven er teveel in het park- maar dat de komst van de wolf wel bezwaarlijk is.

,,Ze vinden de beschermde status van vegetaties belangrijk, maar de beschermde status van de wolf niet. Ze zeggen dat moeflons de heide openhouden van de dennen, maar andere terreinbeheerders laten zien dat het prima anders kan.’’ En dan is er nog iets. Het Park zegt de wolf niet te willen. Maar, zegt Lelieveld: ,,Tegelijk laten ze alle hekken op de ecoducten dicht waardoor ze juist de wolven in hun gebied opsluiten.’’

Op de website van het nationaal park De Hoge Veluwe trekt het park de volgende conclusie: Het Nationale Park De Hoge Veluwe is niet tegen de wolf, maar vraagt zich sterk af of de komst van de wolf in een druk bevolkt land als Nederland wenselijk is. Moeflons in het Park zijn essentieel voor het open houden van heidevelden en zandverstuivingen. Met de komst van de wolf verdwijnen niet alleen onze moeflons, maar met hen ook vele andere beschermde dier- en plantensoorten.

Tot slot zal het jarenlange consistente beheer van de bossen en grote fauna in het Park met de komst van de wolf, alsmede de schat aan een zorgvuldig opgebouwde wetenschappelijke databank, teniet worden gedaan. Wij willen, in het licht van bovenstaande stellingen, dat het Park vrij van wolven wordt en blijft. Ook willen wij het publiek voorzien van completere informatie dan nu het geval is: voorkomende informatie is veelal eenzijdig ten gunste van de wolf en ten nadele van de biodiversiteit. Volledig scherm Dieren die in Nationaal Park De Hoge Veluwe door wolven zijn gedood en zo achtergebleven. Op deze foto is het ongeboren kalfje van een moeflon te zien. © Het Nationale Park De Hoge Veluwe