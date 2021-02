Parkbewoners op de gevoelige plaat gezet door Arnhemse fotograaf: ‘Wie zijn deze mensen?’

Het echtpaar is een van de handvol parkbewoners die door fotograaf Milan Schellingerhout (34) vast werden gelegd op de gevoelige plaat. Tijdens zijn wandelingen door parken die Arnhem rijk is, stond hij regelmatig stil bij de parkwoningen. Je zou er maar wonen, dacht hij vaak, te midden van het groen. Omgeven door serene rust, maar niet ver van het rumoer van de stad. Wie zijn deze mensen? En hoe leven zij in hun huis in het park?



Dat zocht Schellingerhout, geboren en getogen Arnhemmer, uit. Hij ging onder meer langs bij de schuchtere Martin van den Oever (61), die in een voormalige forellenkwekerij woont in park Angerenstein. En hij klopte aan bij de 88-jarige Annie van Silfhout, die onlosmakelijk verbonden is met haar woning in de Witte Watermolen in het Sonsbeekpark. Het leverde een bijzondere fotoserie op, waarin Schellingerhout’s passies voor Arnhem en natuur zichtbaar worden.